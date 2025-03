.com - Churchill: là dove danzano le aurore boreali

Leggi su .com

Immaginate un luogoil cielo notturno si illumina di danze verdi e viola per trecento notti all’anno,gli orsi polari vagano liberamente per le strade emigliaia di balene beluga nuotano giocose nelle acque cristalline. Non è una terra fantastica uscita dalla penna di un romanziere, ma, una piccola cittadina canadese che si è guadagnata il soprannome di “Artico accessibile”.La capitale delleAdagiata sulle sponde della Baia di Hudson, nella provincia di Manitoba,si trova in una posizione privilegiata all’interno dell’Auroral Oval, la fasciail fenomeno dell’aurora boreale si manifesta con maggiore intensità e frequenza. Qui, il cielo notturno si trasforma in un teatro naturalenastri di luce verdeggiantesopra le teste degli spettatori per la maggior parte dell’anno.