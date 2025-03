Ilrestodelcarlino.it - Choc al Carnevale di Offida. Esce con mazza e motosega e schiaffeggia due ragazze

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sono state formalizzate le denunce da parte di duete durante i festeggiamenti diad. Il brutto episodio si è verificato durante il Giovedì grasso, lungo Corso Serpente Aureo, nel cuore di. Secondo una prima ricostruzione sembra che l’uomo,no, di 45 anni, intorno alla mezzanotte si sia presentato, dopo un alterco con delle persone, al centro storico brandendo unaaccesa e unada carpentiere. Il rumore metallico dellasi è presa la scena sulla festa, che improvvisamente si è trasformata in un momento di panico per i presenti che hanno subito lanciato l’allarme. I festeggianti si sono fatti indietro, mentre l’uomo continuava a mostrare laaccesa. Non si sa quale fosse il suo intento: ce l’aveva con qualcuno? Sta di fatto chenon si è limitato ad accendere lae brandire la, ma sembra che abbia ancheto due giovani donne, che hanno sporto denuncia.