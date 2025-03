Lecceprima.it - Chiusura del Reparto prevenzione crimine. Vertici Siap: “Lo Stato al Sud fa passi indietro, vantaggi per la mafia”

Leggi su Lecceprima.it

LECCE – Un cortocircuito tra il Governo che punta sulla carta sulla sicurezza e l’amministrazione che dispone i tagli. E molti dubbi sulle sorti di unritenuto strategico in un territorio noto non soltanto per i flussi turistici, ma anche per una presenza massiccia della Sacra corona.