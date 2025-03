Tvplay.it - Chiesa di nuovo in Serie A, destinazione assurda: formula e cifre

Il futuro di Federicoè sempre più lontano da Liverpool. Spunta però un clamoroso colpo di scena sulla prossima squadra. Nella finale di Carabao Cup contro il Newcastle Federicoè stato sicuramente una delle poche note liete di questa finale, il secondo trofeo in pochi giorni dal Liverpool di Slot. Il club inglese ha la Premier League in mano ma in molti si aspettavano una situazione migliore nelle altre competizioni e la sconfitta ai rigori contro il Psg ha fatto molto male.diinA,(Lapresse) TvPlaysta trovando intanto davvero pochissimo spazio ma i tifosi inglesi apprezzano il suo atteggiamento e in molti spingono per dargli maggiore spazio, specialmente visto che in campionato ha finora ottenuto solo 3 presenze, in piccoli sprazzi.