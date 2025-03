Dayitalianews.com - Chiedono di essere pagati dal principale: addetti ad un panificio chiusi nei locali della panetteria: “Se non firmate le dimissioni, non vi faccio uscire”. La denuncia del sindacato UILA di Latina

Ore di lavoro non pagate e minacce di licenziamentoUn episodio di grave sfruttamento lavorativo si è verificato in unindustriale di, dove sei operai stranieri hannoto condizioni di lavoro ben diverse da quelle previste dal contratto. Assunti per lavorare quattro giorni a settimana con turni di otto ore, si sono ritrovati a coprire sei giorni lavorativi con orari prolungati senza ricevere alcun adeguamento salariale.Di fronte alla richiesta di regolarizzazioneretribuzione, la risposta del titolare è stata inaspettata e coercitiva: i cancelli dell’azienda sono stati, impedendo ai lavoratori difino a quando non avessero firmatovolontarie o licenziamenti privi di giusta causa.L’intervento dei Carabinieri e laall’Ispettorato del lavoroI lavoratori, anziché cedere alle pressioni, hanno deciso di chiamare i Carabinieri, che sono giunti rapidamente sul posto.