Ilgiorno.it - Chiari, gioca 1 euro e ne vince 100.000 al 10eLotto

La Lombardia è stata la vera protagonista delle ultime estrazioni delavendo fatto registrare ben tre super vincite. La più alta è stata centrata a, in provincia di Brescia, grazie ad un 9 da 100.000a fronte di unata da 1 solonella modalità Frequente, ovvero quella che siogni 5 minuti. A Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, è stato realizzato un 9 da 50.000con unata da 3. Infine, con una puntata di 8sono stati vinti 12.000a Bergamo. Ecco i numeri estratti ieri per il concorso: 02 12 19 21 24 25 29 38 39 45 52 53 55 57 59 62 65 72 74 85 Numero Oro: 74 Numero Doppio Oro: 74 53 Extra: 31 42 46 54 58 63 69 76 77 78 80 82 84 87 90