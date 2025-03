Ilgiorno.it - Chiara Ferragni: “Tu, l’emozione più forte mai provata”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 19 marzo 2025 –ha condiviso sui social un lungo messaggio d’auguri per il primogenito Leone, che oggi compie sette anni. Leone Lucia(figlio die dell’ex marito Fedez, Federico Lucia) è nato infatti il 19 marzo 2017 a Los Angeles, dove l’influencer ha a lungo vissuto e lavorato: “A te che mi hai reso mamma e hai dato senso a scopo ad ogni giorno della mia vita. A te che quando ti ho visto per la prima volta in sala parto non sono riuscita a smettere di piangere perché sei statopiùmai. Leone compie 7 anni: “Fiera di te” A te che, insieme alla tua sorellina, mi hai fatto superare ogni periodo difficile solo con un abbraccio, perché sapevo che voi sareste stati la mia certezza sempre. A te che sei tutto quello che ho sempre sognato, il mio bambino magico.