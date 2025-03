Ilgiorno.it - Chiama il 112 coi truffatori in casa. Novantaduenne sventa il raggiro

BORGO PRIOLO (Pavia)Non c’è stato neppure il tempo di organizzare la trappola per cogliere in flagranza i malviventi. Quando i carabinieri della Stazione di Montalto Pavese e della Compagnia di Stradella sono arrivati a Borgo Priolo, nelladellac’erano anche i due impostori, ai quali però non erano ancora stati consegnati soldi e gioielli. Un ventunenne e un ventitreenne del Napoletano sono stati identificati e denunciati a piede libero per tentata truffa aggravata in concorso. La potenziale vittima, appunto di 92 anni, non era inda sola quando ha ricevuto la telefonata con cui un sedicente maresciallo dei carabinieri e un altrettanto finto avvocato la informavano del grave incidente provocato dalla figlia che, per essere difesa dalle pesanti accuse, aveva necessità urgente di soldi, ma andavano bene anche gioielli in oro.