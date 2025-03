Thesocialpost.it - Chi Sono i 12 tennisti firmatari del documento anti-Sinner: paura e mistero dietro la denuncia

Leggi su Thesocialpost.it

Un gruppo di 12ha recentemente firmato undicontro il “sistema corrotto” che, secondo loro, monopolizza il circuito del tennis professionistico. Questo atto, presentato al sindacato deifondato da Novak Djokovic e Vasek Pospisil, ha scosso il mondo del tennis, soprattutto perché il nome del campione serbo, co-fondatore della Professional Tennis Players’ Association (PTPA), non figura tra i.Il Casocome Emblema di un Sistema IngiustoAl centro della, il caso di Jannikviene eletto a simbolo della gestione “illegale e abusiva” degli organi di governo del tennis, tra cui ATP, WTA, ITF e ITIA. Secondo i, il caso del nostro tennista è di esempio tutto ciò che non va in un sistema in cui gli interessi degli atleti sembrano essere trascurati a favore di politiche poco trasparenti.