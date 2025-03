Tpi.it - Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 19 marzo 2025 su Rai 3

Leggi su Tpi.it

Chi?, ledel 19su Rai 3Questa sera – mercoledì 19– va in onda una nuovadi Chi?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. Andrea, lo studente di informatica a Perugia, aiutato a morire in diretta Telegram da un ragazzo che aveva un anno meno di lui: ma perché? Cosa succede in rete? E poi la morte di Liliana Resinovich: è stata uccisa – stabilisce la nuova consulenza – ma da chi e quando? Il marito Sebastiano Visintin e l’amico Claudio Sterpin lanciano sospetti l’uno sull’altro. Il fratello reagisce: “Indagateci tutti, ma la verità deve saltare fuori”. Infine il caso di Pierina Paganelli: Louis Dassilva smentisce la nuova versione di Manuela Bianchi. Ripete di non essere stato in garage quella mattina, ma di essere sceso solo dopo la chiamata di Manuela.