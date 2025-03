Cultweb.it - Chi era San Giuseppe, il padre di Gesù che si festeggia il 19 marzo?

Sanè una delle figure più significative del cristianesimo, venerato come ilputativo die sposo di Maria. Nonostante il Nuovo Testamento fornisca poche informazioni su di lui, il suo ruolo nella storia della salvezza è fondamentale. La sua figura emerge nei Vangeli di Matteo e Luca, che lo descrivono come un uomo giusto, discendente della casa di Davide, e scelto da Dio per proteggere e crescere il Messia.Secondo il Vangelo di Matteo,era un falegname o carpentiere, mestiere che esercitava a Nazaret. Il termine greco “tekton”, usato nei Vangeli, potrebbe riferirsi a un artigiano che lavorava non solo il legno ma anche la pietra e altri materiali. Questo lo colloca in una posizione di umiltà sociale, ma anche di grande dignità, essendo un uomo di lavoro e di fede.