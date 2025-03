Cultweb.it - Chi era Nadia Cassini, star della commedia sexy anni ’70, scomparsa dopo una lunga malattia

è stata un’attrice, cantante, moe ballerina, nota per la sua partecipazione a numerose commedie italiane degli’70 appartenenti al filoneal fianco di Lino Banfi, Alvaro Vitali, Mario Carotenuto, Renzo Montagnani e Lando Buzzanca.Gianna Lou Müller, questo il suo vero nome, nasce a Woodstock, New York, il 2 gennaio 1949, sotto il segno del Capricorno. Cresce in un ambiente stimolante dal punto di vista artistico. I suoi genitori (papà di origine tedesca, mamma di origini italiane), infatti, sono artisti di vaudeville. Come raccontato da lei stessa, speravano nascesse un maschio. Da qui la decisione di chiamarla Lou anziché Luisa. A causa di questo qui-pro-quo riceve addirittura la chiamata alle armi.Lascia la famiglia giovanissima per inseguire la sua indipendenza, mantenendosi come cantante di night club e ballerina di fila.