Juventusnews24.com - Chi è Ripani, il mediano marchigiano di Magnanelli: cervello del centrocampo della Juve Primavera sulle orme di Verratti

Leggi su Juventusnews24.com

di Fabio ZaccariaChi è, focus sul centrocampista classe 2005 ed ex Pescara: perno del gioco. Carriera, caratteristiche tecniche e identikit del giocatore italianoC’è chi pensa che il rendimento di una squadra possa essere analizzato tenendo conto esclusivamente delle prestazioni dei suoi centrocampisti. Questa affermazione risulta forse eccessiva ma, consegna alla realtà una verità indiscutibile: ilè il reparto più delicato, dove filtrano i palloni. Chi vince il maggior numero di duelli in quella zona di campo generalmente porta a casa i tre punti. Ebbene, laguidata dada questo punto di vista può dormire notti tranquille: il reparto è dotato di qualità e quantità, Diegone è la più lampante dimostrazione.Diegoinizia il suo percorso calcistico nel settore giovanile del Pescara, essendo lui nato a San Benedetto del Tronto, per poi passare nell’U17ntus nella stagione sportiva 2021/22.