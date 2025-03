Secoloditalia.it - Chi è Lucia Musti, procuratore generale di Torino nel mirino dei comunisti: suo padre era un collaboratore di Dalla Chiesa

Tutti i consiglieri togati del Csm hanno chiesto l’apertura di una pratica a tutela della Pgdella Corte di Appello di, dopo che ieri un documento diffuso dai neodi N-Pci – formazione vicina al Comitati di appoggio alla Resistenza per il comunismo – esortava a «mettere sotto accusa dentro e fuori i tribunali” la Pg del capoluogo piemontese in quanto “prezzolata e serva della mafia del Tav».Chi è: da Sabaudia ai vertici della magistraturaSolidarietà è stata espressa anche nei confronti del consigliere laico del Csm, Enrico Aimi che aveva fatto riferimento ai rischi di un ritorno degli anni di piombo intervenendo all’inaugurazione dell’anno giudiziario a, 67 anni, originaria di Sabaudia, vanta una carriera di altissimo livello in magistratura, da sempre in prima fila contro la criminalità organizzata e il terrorismo.