Notizieaudaci.it - Chi è la donna trovata morta a Cala Fighera: scomparso il fidanzato 33enne

Leggi su Notizieaudaci.it

Si chiamava Manola Mascia lanel mare dia Cagliari. Quest’estate avrebbe dovuto compiere 29 anni e da martedì 18 marzo i familiari erano preoccupati per la sua scomparsa. Nata a Cagliari, viveva a Quartu. Un escursionista ha notato un corpo in mare a, insenatura che si trova tramosca e la Sella del Diavolo. Manola Mascia recuperata in mare, forse è sbattuta sugli scogliImmediato l’intervento dei soccorsi col recupero dellacagliaritana. Le acque erano già agitate e nel corso delle ore le condizioni del mare sono in costante peggioramento. Gli agenti della Squadra mobile di Cagliari, guidati dal dirigente Davide Carboni, hanno raccolto le prime testimonianze ed è emerso che l’ultima volta sarebbe stata vista in quella zona assieme a un uomo.