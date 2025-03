Notizie.com - Chi è Ekrem Imamoglu, arrestato oggi: sindaco di Istanbul e principale oppositore di Recep Erdogan

La polizia hapoche ore fadi, nell’ambito di un’inchiesta sulla corruzione e sul terrorismo.Il primo cittadino è tra i principali oppositori del presidente della TurchiaTayyip. Per questo la vicenda potrebbe assumere connotati politici e sfociare in manifestazioni che le autorità hanno già vietato.Chi èdidi(ANSA FOTO) – Notizie.comLa Procura avrebbe emesso mandati di cattura per altre cento persone oltre al. Le autorità hanno chiuso diverse strade nei dintorni die vietato le manifestazioni in città per quattro giorni. L’arresto diè avvenuto in seguito di una perquisizione nella sua abitazione, il giorno dopo che un’Università aveva invalidato il suo diploma di laurea.