Cultweb.it - Chi è Doechii la cantante diventata virale sui social con Anxiety (anche grazie a Will Smith)

Leggi su Cultweb.it

Negli ultimi anni,si è imposta come una delle voci più originali e influenti del panorama musicale contemporaneo. Nata a Tampa, in Florida, il 14 agosto del 1998, sotto il segno del Leone, la rapper ha iniziato a farsi notare nel 2021 con il brano “Yucky Blucky Fruitcake”, diventato un fenomenosu TikTokal suo sound innovativo e ai testi incisivi. Il successo del singolo le ha permesso di firmare nel 2022 con l’etichetta Top Dawg Entertainment (TDE), diventando la prima donna a entrare nel roster della casa discografica.Nel 2024,ha pubblicato il mixtape “Alligator Bites Never Heal”, che ha ricevuto il plauso della critica e le ha permesso di vincere il Grammy Award per il Miglior Album Rap nel 2025. L’album affronta tematiche personali ei, tra cui la dipendenza da droghe, le pressioni dell’industria musicale e la gestione della fama in giovane età.