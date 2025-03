Fanpage.it - Chi è davvero Cadabomb Okami, il cane più costoso al mondo comprato per quasi 5 milioni di dollari

S Satish, sedicente allevatore di cani ma in realtà collezionista di animali "unici" sui cui fare business, ha dichiarato di aver speso la cifra milionaria per un ibrido di Pastore del Caucaso e lupo chiamato. Quanto c'è di vero in questa storia e quanto gli animali vengono sfruttati per fare business attraverso i social media.