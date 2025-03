Metropolitanmagazine.it - Chi è Barbara Clara Pereira, la fidanzata di Paolo Ruffini: “Anima pura e sincera”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

L’attrice e modelle di origini venezuelane,è ladialla quale l’attore è legato dal 2022.Chi è ladi: il debutto in tv nel 2000L’artista toscano sarà oggi tra gli ospiti de La Volta Buona, in onda dalle 14:00 su Raiuno dove si racconterà in un’intervista realizzata dalla conduttrice del talk, Caterina Balivo. Conclusasi la storia con Diana Del Bufalo,ritrovava la felicità al fianco della modella sudamericana. Nata da padre friulano e madre venezualana, la ragazza debutta sul piccolo schermo nel 2000 ottenendo il titolo di Miss Italia Nel Mondo. Successivamente al lavoro da modella affianca quello di attrice. Ha formato con Andrea Delogu il duo musicale Cinema2, noto anche negli Stati Uniti, con cui fa parte del cast di Saturday Night Live from Milano.