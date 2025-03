Oasport.it - Chi affronta Federico Cinà al 1° turno a Miami: le posizioni di differenza nel ranking ATP

L’esordio assoluto disul circuito maggiore arriverà direttamente in un torneo di categoria ATP Masters 1000: l’azzurro, che ha ricevuto una wild card per il tabellone principale deiOpen 2025 di tennis, affronterà nel pomeriggio italiano il qualificato argentino Francisco Comesaña.Sul cemento outdoor della Florida (Stati Uniti) l’azzurro, che proprio lunedì 17 marzo ha ritoccato il proprio best, salendo al numero 441 ATP, sarà chiamato adre al primoil sudamericano, che occupa la 67ma posizione della classifica mondiale.Nel tabellone a 96, tipico del torneo statunitense, inoltre, è già noto all’azzurro è il nome dell’avversario nell’eventuale secondo: in caso di successo all’esordio, infatti,sarà chiamato ad una sfida di prestigio contro la testa di serie numero 14, ovvero il bulgaro Grigor Dimitrov.