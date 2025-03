Cultweb.it - Che cos’è il Manifesto di Ventotene, chi lo ha scritto e perché è importante

Leggi su Cultweb.it

Ildiè un documento fondamentale nella storia del federalismo europeo, redatto durante la Seconda guerra mondiale. Rappresenta una delle prime espressioni di un’Europa unita e democraticamente organizzata, contrapponendosi agli Stati nazionali sovranisti e autoritari che avevano condotto il continente alla guerra. Ilfunel 1941 da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, con il contributo di Eugenio Colorni, mentre erano confinati sull’isola dia causa della loro opposizione al regime fascista. Il documento circolò inizialmente in forma clandestina e divenne un punto di riferimento per il Movimento Federalista Europeo, fondato nel 1943.di(fonte: Agenzia per la coesione territoriale)Il testo propone la creazione di una federazione europea come unica soluzione per evitare il ripetersi dei conflitti che avevano devastato l’Europa.