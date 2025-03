Perugiatoday.it - Champions League, Sir Sicoma Monini Perugia - Mint Vero Volley Monza: le curiosità e dove seguire la sfida in diretta

Leggi su Perugiatoday.it

Un match che vale un posto alla Final Four di, in programma dal 16 al 18 maggio all’Atlas Arena di ?ód?, in Polonia: è il Quarto di ritorno che la Sirsi giocherà domani sera con la, fischio di inizio alle 20:30.La squadra oggi ha.