Ilrestodelcarlino.it - Cesare Cremonini e Valentino Rossi all’allenamento del Bologna: “Siete forti, noi siamo con voi”

, 19 marzo 2025 – “Super team” seguito da tre emoticon di fiamme: cosìha commentato un reel pubblicato su Instagram dal1909. Oggi, infatti, il cantautore bolognese ehanno fatto visita alla squadra durante un allenamento a Casteldebole. Sorrisi, strette di mano e parole di incoraggiamento tra i giocatori, i due ospiti d’eccezione e l’allenatore Vincenzo Italiano. "Date tutto” ha dettoal tecnico rossoblù, per poi aggiungere: “Aci sono due certezze: San Luca e il"., sorridendo, si è complimentato con i giocatori per l’ultima partita contro la Lazio, in cui hanno segnato cinque reti: "State andando forte, fate un sacco di gol”. Una visita che ha caricato ancora di più la squadra e ha entusiasmato i tifosi, che hanato con entusiasmo sui social.