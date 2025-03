Certo che vederlo così… Grande Fratello il crollo di Lorenzo | finisce in lacrime con Chiara

Leggi su Caffeinamagazine.it

“Che malecosì”., i fan diSpolverato sono entrati in stato di allarme dopo quello che hanno visto. Per il concorrente è stata una nottata molto difficile. Il fotomodello milanese ha avuto unemotivo ed è scoppiato in, dopo giorni particolarmente pesanti all’interno della casa più spiata d’Italia. Il motivo? La fine della sua relazione con Shaila Gatta.La coppia, tra le più discusse del reality show di Canale 5, ha chiuso definitivamente dopo cinque mesi di alti e bassi. Una relazione caratterizzata da momenti dipassione alternati a crisi profonde, ma questa volta sembra davvero finita. Nonostante il dispiacere,nei giorni scorsi aveva mantenuto una certa fermezza. Tuttavia, durante la notte, l’emozione ha preso il sopravvento.