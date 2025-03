Leggioggi.it - Certificazione Unica 2025 sbagliata o non ricevuta dal datore di lavoro. Cosa fare?

Il 17 marzo scorso scadeva il termine entro il quale i datori diin qualità di sostituti d'imposta erano tenuti a trasmettere ai dipendenti la(CU), attestante i redditi percepiti nel corso del periodo (anno) d'imposta 2024.Considerata la mole di Certificazioni uniche che spesso le aziende sono tenute a trasmettere e la quantità di dati in esse contenute, può accadere che il lavoratore trovi uno o più errori o aspetti su cui vorrebbe dei chiarimenti da parte deldio del soggetto che si è occupato dell'elaborazione dei modelli.Altra ipotesi è quella di chi, ancora oggi, non ha ricevuto la CU, causa dimenticanza dell'azienda.Analizziamo in dettaglio come comportarsi.