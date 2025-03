Linkiesta.it - C’era una volta (il whiskey) in America

Leggi su Linkiesta.it

All’Overlook Hotel fa freddo, non c’è nessuno tranne il fantasma di un barista degli anni Venti e Jack Torrance non ha l’aria di uno psicologicamente risolto. Reso ancor più allucinato dallo sguardo di Jack Nicholson, lo scrittore in crisi si siede al bancone: «Facciamo una cosa: tu mi passi una bottiglia di bourbon con del ghiaccio e un bicchierino. Che dici, ci riesci Lloyd?».Lloyd non fa una piega e gli passa un Jack Daniel’s.Jack sorride: «È il senso del dovere che ci frega amico mio.».Ecco, se non avessimo paura di prenderci un colpo di ascia in testa, spiegheremmo a Jack e al vecchio Stanley Kubrick che a fregarli non è stato solo il senso del dovere, ma anche la scarsa conoscenza delno, perché il Jack Daniel’s non è un semplice bourbon ma un Tennessee.Questa memorabile scena di “Shining” è solo una delle infinite interpretazioni da Oscar del re dei distillati nelle opere del cinema hollywoodiano.