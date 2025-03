Ilnapolista.it - Centro sportivo del Napoli, individuata l’area. La firma quando De Laurentiis tornerà dagli Usa (Corsport)

Leggi su Ilnapolista.it

del. LaDeUsa ()Il Corriere dello Sport, con Fabio Mandarini, scrive che ilha individuatoper il nuovo. Sarà sempre a Castel Volturno, a sette chilometri da quello attuale.Scrive il:Ilha individuato la zona in cui coltiverà sogni e progetti futuri: la prossima casa del club sorgerà a La Piana. La Piana di Castel Volturno, per la precisione, località a un passo dal lembo di terra e sabbia di Pinetamare che da anni fa da sfondo aldella squadra. Per la precisione: sette chilometri di distanza, nove minuti in automobile.del, dodici campiAurelio Delo aveva detto e lo ha fatto: ha cercato le zone che avrebbero potuto ospitare le nuove strutture, ha visionato le aree, le ha analizzate in prima persona e con l’aiuto di un pool di esperti e alla fine s’è soffermato sui cento ettari di La Piana.