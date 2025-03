Lanazione.it - Centro per stranieri. Potenziati i servizi

Più, come i corsi di lingua italiana, e nuove iniziative per favorire integrazione e inclusione. È lo spirito con cui è stata rafforzata la collaborazione tra Comune e cooperativa sociale "Crea" per la gestione delper cittadini, realtà unica nel suo genere in Versilia e avviata a fine anni ’90 all’Osterietta. Non solo: allo sportello si rivolgono anche artisti, membri di comunità religiose e italiani in cerca di informazioni sulla regolarizzazione di collaboratori domestici o dipendenti. "Abbiamo rinnovato a ’Crea’ la convenzione per un anno – spiega l’assessore al sociale Tatiana Gliori – e grazie alla disponibilità del coordinatore Sauro Ramacciotti e del responsabile operativo Amr Issa insieme al nostro ufficio stiamo lavorando a un pacchetto di corsi, due volte l’anno, mirati all’apprendimento della lingua italiana e a una migliore conoscenza della storia, della cultura e dell’economia del nostro Paese per favorire la comprensione, l’interazione e il rispetto reciproco".