Puntomagazine.it - Centinaia di assunzioni negli Ambiti sociali campani approvate dal Ministero

Leggi su Puntomagazine.it

De Blasio (Adipsa): “410 professionisti in più al lavoro a sostegno dei più fragili”Napoli, 19 marzo 2025 – Sono state accolte daldel Lavoro e delle Politichele proposte avanzate da 51territorialidellaa che lo scorso anno avevano risposto all’avviso ministeriale Manifestazione d’interesse per le azioni di incremento della capacità degliTerritoriali. Ina, presumibilmente dal prossimo autunno, attraverso questa misura lavoreranno altri 410 professionisti, che saranno impegnatiterritoriali.L’Avviso, rivolto agliTerritoriali(ATS), aveva la finalità di accertare al 30 giugno 2024 e il fabbisogno per il prossimo triennio, per varie figure professionali, da impegnare a tempo pieno e in modo esclusivo e dedicato nelle attività connesse alla corretta implementazione e attuazione del sistema integrato di interventi e servizi