Lanazione.it - ’Cenerentola’ in versione balletto. Fra musica e gag al Teatro Civico

L’esclusivadi ‘Cenerentola’ creata da Giorgio Madia per ildi Milano, è in scena con grande successo dal 2011. Ilè pronto ad accogliere ilin due atti di 40 minuti ispirato dalla celebre fiaba di Charles Perrault domani sera (era stato rinviato dall’8 dicembre), a partire dalle 20.30. Si tratta di una produzione che ha vinto importanti riconoscimenti internazionali tra cui il prestigioso Gold Critics Award, Cenerentola ha conquistato migliaia di spettatori soprattutto per la genialità della messinscena: dal controluce iniziale che spiega come Cenerentola si ritrovi a vivere con matrigna e sorellastre, alla tappezzeria della casa identica agli abiti della fanciulla per sottolinearne lo status all’interno della famiglia (coi lacchè che si spartiscono i lavori domestici con Cenerentola e assistono alla tirannia delle due sorellastre che non perdono occasione per fare di lei lo zimbello di casa), alla carrozza con i suoi cavalli danzanti, alla fata sbadata e sensuale, fino al principe, naturalmente azzurro.