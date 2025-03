Ilfattoquotidiano.it - C’è un appuntamento a Savigliano per scoprire i poeti iraniani e il loro desiderio di libertà

Venerdì pomeriggio a(non lontano da Torino, in provincia di Cuneo)da non perdere per chi vuole capire qualcosa dell’Iran (Paese di cui tutti parlano e che pochi conoscono) e per chi ama la poesia: in occasione del XVII Festival di Espressione Artistica e di Impegno Civile, presso il Salone di Palazzo Taffini, in via Sant’Andrea, 53, si terrà il reading “Idal 1921 a oggi. Viaggio nella storia e cultura del Popolo Iraniano”. Unutile aqualcosa di essenziale dell’Iran attuale, che pochi dei commentatori raccontano.Allo stesso modo sarà l’occasione perl’antologia diappena uscita da Mondadori (dal 1921 a oggi), curata da Faezeh Mardani, docente di Lingua e letteratura persiana moderna e contemporanea all’Università di Bologna, con la collaborazione di Francesco Occhetto, ricercatore e traduttore di letteratura persiana.