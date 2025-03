Agi.it - C'è nicotina e nicotina. Perché non tutte creano dipendenza

AGI - Alcuni aromi dipossono causarein modo più profondo rispetto ad altri. Lo suggerisce uno studio, pubblicato sulla rivista Nicotine & Tobacco Research, condotto dagli scienziati della Yale School of Medicine. Il team, guidato da Deniz Bagdas, ha utilizzato un modello murino per valutare le conseguenze di vari aromi di. Impatto globale del consumo di tabacco Secondo l'OMS, riportano gli autori, il consumo di tabacco rimane una delle principali minacce per la salute globale, con 1,3 miliardi di consumatori di tabacco e 8 milioni di decessi annuali correlati. Dalla sigaretta tradizionale alla versione elettronica, fino ai prodotti masticabili alla, le opzioni per i consumatori sono varie e diversificate. Preferenze dei giovani e diffusione delle bustine diLe vendite di bustine dinegli Stati Uniti, ad esempio, sono aumentate di oltre il 600% tra il 2019 e il 2022.