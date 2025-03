Zonawrestling.net - C’è affollamento attorno al titolo AEW

In tanti vogliono ilAEW. Ma la buona notizia è che tra quei tanti non ce ne sia uno di una generazione andata e sorpassata da tempo. La prestazione di Jon Moxley e Cope a Revolution sta lì a dimostrare che oltre il nome non c’è di più. E se la compagnia vuole dare una propria impronta, deve puntare sui propri nomi, sulle proprie star, sull’impianto base del proprio main eventing del futuro. Hangman Page 2027, Jay White 2027, MJF 2027, Swerve 2029, Will Ospreay 2027: queste sono le scadenze delle star di primo piano della AEW. A cui si possono aggiungere Fletcher (2028), Takeshita (2027), Allin (2027), Guevara (2027). Senza contare i sempre verdi Omega (2028) e Okada (2028). Questi numeri per dire che se la AEW vuole iniziare a costruire il suo futuro, deve farlo adesso.