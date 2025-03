Justcalcio.com - CdS – ora se lo contendono le big d’Europa

2025-03-19 12:28:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del CdS:“È un onore che il Real Madrid, una squadra così grande, si interessata a me. È qualcosa di speciale. Significa che sto facendo bene”. Così Dan Huijsen in un’intervista a EFE. Daniele De Rossi definiva il difensore nato ad Amsterdam, ma che ha scelto di giocare dalla Spagna, da cui è stato appena convocato per la prima volta, come un giocatore “senza limiti, fenomenale con la palla al piede, bello da vedere e da allenare”. La Juve lo ha venduto in estate al Bournemouth per batter cassa. Diciannove anni e un grande talento, Huijsen sta facendo benissimo in Premier League. Ha attirato su di sé l’interesse delle big. Come detto, sulle sue tracce c’è in primis il Real Madrid che, come riportato da Marca, lo studia con “osservatori, analisi tattiche, video e informazioni di ogni tipo, anche sul carattere e sulla persona”.