Cava de' Tirreni: sospeso un dirigente comunale per un accredito di 80mila Euro

Dopo il licenziamento deldel settore finanziario, un altro alto funzionario del Comune dide’è stato. Si tratta deldel terzo settore, attualmente sotto esame da parte di una commissione che, al termine delle verifiche, valuterà un possibile licenziamento. Per il momento, il provvedimento prevede una sospensione di un mese.Il casoL’indagine ha avuto inizio nel febbraio scorso, quando è stato scoperto che sul conto corrente delerano stati accreditati, in più tranche, circa. Non appena venuto a conoscenza dell’anomalia, l’indagato ha restituito l’intera somma, sostenendo di non essere stato a conoscenza dell’. Tuttavia, la restituzione del denaro non ha evitato la sospensione dal suo incarico.Fonte: SalernoTodaySegui ZON.