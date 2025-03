Anteprima24.it - Cattivi odori alla scuola Pacevecchia, Megna e Farese: “Ora programmare lavori per soluzione definitiva”

Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo la nota dei consiglieri comunali di opposizione Giovannae Francescorelativa agli esiti dei risultati delle analisi dell’aria.“Siamo felici che le analisi dell’aria eseguite dall’Arpac non abbiano rilevato emissioni nocive (e ci mancherebbe!) ma è necessario attivarsi, come già unanimamente condiviso in commissione Istruzione, per risolveremente il problema deinel plesso di. Il sindaco Mastella provveda ad attivare ogni intervento e anecessari per eliminaremente i. Il fatto che non siano nocivi è precondizione indispensabile per l’apertura dellama non può giustificare che centinaia di bambini, docenti e personale convivano ogni giorno consgradevoli.