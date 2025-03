Dayitalianews.com - Catania, aggrediscono un connazionale per i proventi di una partita di droga, arrestati 2 tunisini

Due uomini di nazionalità tunisina, entrambi di 39 anni, sono statidalla Polizia di Stato a seguito di una brutale aggressione nei confronti di un lorodi 20 anni, colpevole di non aver consegnato una somma di denaro come corrispettivo per unadivendutagli.Dopo averlo minacciato verbalmente, i due l’avrebbero picchiato, procurandogli una ferita alla testa dalla quale il giovane ha perso molto sangue. La furiosa lite è stata sedata grazie all’intervento tempestivo dei poliziotti della squadra volanti della Questura di, impegnati, proprio in quei momenti, in via Pistone, nel corso di una consueta attività di controllo del territorio.Gli agenti hanno visto i tre strattonarsi e urlare tra loro, notando proprio il 20enne con una ferita alla testa, mentre gli altri due presentavano lividi su diverse parti del corpo.