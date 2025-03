Sport.quotidiano.net - Castro, i primi allenamenti con la maglia dell’Argentina

Bologna, 19 marzo 2025 –assaggi di Argentina per Santiago. Il classe 2004 del Bologna è alla prima convocazione con l’Albiceleste di Scaloni, con la chiamata da parte del tecnico della nazionale sudamericana che non ha fatto altro che confermare quanto più volte ribadito da Vincenzo Italiano: il Toto ha grandissimo talento e allo stesso tempo un margine di crescita elevato. Intanto però è arrivata una convocazione che ripaga l’attaccante di questa prima parte di stagione giocata ad alti livelli, senza fare rimpiangere quel Joshua Zirkzee di cui ha raccolto l’eredità e il numero di. Cheaspettasse e sognasse una convocazione era quanto mai scontato, viste le dichiarazioni d’amore per il suo paese di origine ma ora che questo sogno è diventato realtà lo stesso giocatore dei rossoblù non ha esitato a dare voce anche sui social a questo affetto.