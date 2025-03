Iltempo.it - Caso Prospero, lo sfogo di Corona: "Lavato il cervello, andava tirato fuori"

La storia di Andrea, lo studente universitario 19enne che è stato trovato privo di vita in una stanza presa in affitto nel centro storico di Perugia il 29 gennaio scorso e che sarebbe stato incoraggiato a suicidarsi, in chat e in diretta, da un 18enne della provincia di Roma (accusato di istigazione al suicidio e ora agli arresti domiciliari), è finita al centro di un durodi Mauro. Ospite, come ogni martedì, nella prima fascia oraria di È sempre Cartabianca, l'alpinista ha espresso prima il suo dolore per l'accaduto e poi la sua rabbia per i pericoli che si nascondono nel web. Bianca Berlinguer, dopo aver riassunto brevemente la vicenda di cronaca, ha chiesto un parere al saggista, suo puntuale interlocutore. "Le sembra possibile che un ragazzo istiga al suicidio un suo coetaneo?", ha domandato la conduttrice interdetta.