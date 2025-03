Ilrestodelcarlino.it - Caso Pierina, Manuela e Louis convocati davanti al gip

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Rimini, 19 marzo 2025 - Uno di fronte all'altra. Salvo che l'indagato per omicidio,Dassilva, non rinuncia a comparire. E' questo quanto si prospetta per la prossima settimana, quando alle 10 di martedì 25 marzo è stato fissato dal gip Vinicio Cantarini l'incidente probatorio (il quarto) per assumere anticipatamente la nuova testimonianza diBianchi, nuora diPaganelli ed ex amante dell'unico indagato per l'assassinio dell'anziana. La decisione del gip, che congela di fatto l'altra decisione fondamentale: quella sulla scarcerazione o meno del 35enne senegalese, è arrivata questa mattina sotto forma di convocazione alle parti in cui il gip non accoglie l'obiezione difensiva degli avvocati di Dassilva in merito alla discovery degli atti di indagine e con essa l'opposizione a svolgere l'incidente probatorio sulle parole diBianchi.