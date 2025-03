Tg24.sky.it - Caso Paragon, rapporto: "I 90 casi notificati da WhatsApp probabilmente sottostimati"

“Un modello preoccupante” che prende di mira “gruppi per i diritti umani, critici del governo e giornalisti". Non solo quindi i 90 “obiettivida” in circa 20 Paesi, di cui almeno sette in Italia, ma potenzialmente molti di più. Così evidenzia ilsullo spyware Graphite prodotto daSolutions e utilizzato dall’intelligence italiana. I risultati sono stati pubblicati oggi da The Citizen Lab, team dell'Università di Toronto che ha svolto analisi forensi sui telefoni del direttore di Fanpage.it, Francesco Cancellato, del fondatore di Mediterranea Luca Casarini e dell'armatore Beppe Caccia, rilevando in tutti iinfezioni con il virus di. E sulla vicenda è intervenuto anche il procuratore generale militare presso la corte suprema di Cassazione, Maurizio Block, che – pur ricordando come “qualunque iniziativa dovesse porsi in contrasto o in ostilità alla libertà di stampa” sia da vedere “in senso negativo" - richiama “equilibrio nel trarre conseguenze e conclusioni”.