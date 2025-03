Caso Paragon la paura dello spionaggio | Numero di sorvegliati molto superiore Gli altri metodi per infettare con lo spyware

Leggi su Open.online

Sarebbero molte di più di 90 – come noto finora – le persone sorvegliate tramite il software diGraphite, della società israelianautilizzato dai servizi segreti italiani. E losarebbe stato “iniettato” nei dispositivi non solo tramite il social WhatsApp, come già segnalato da Meta, ma anche tramite canali alternativi. «C’è quasi sicuramente unmaggiore di casi, che non hanno ricevuto la notifica di alert», ha rivelato John Scott-Railton, uno dei ricercatori di The Citizen Lab, un gruppo di ricerca che si occupa di sicurezza informatica. Tra le personalità coinvolte note in Italia il direttore di Fanpage Francesco Cancellato e il capo missione di Mediterranea Saving Humans, Luca Casarini. Intanto due rappresentanti di Meta, da cui era partita la segnalazione, sono stati sentiti per tre ore al Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica).