Caso Golinucci, le accuse dell’uomo-sandwich. “Così non si aiuta la famiglia”

Cesena, 19 marzo 2025 – “Ildi Cristinanon è un ‘Cluedo’, una sorta di gioco nel quale chiunque può improvvisarsi detective. Non è in questo modo, formulando personalissime ‘sentenze’ esposte su cartelli, che silaa ottenere la verità che cerca da anni”. RAVAGLIA 27/01/24 CESENA GIORNATA DI RICORDO DI CRISTINAA RONTA - MARISA DEGLI ANGELI MAMMA DI CRISTINA E AVVOCATO BARABARA IANUCCELLI Le parole sono di Barbara Iannuccelli, l’avvocata che sta seguendo ildella giovane cesenate scomparsa il primo settembre del 1992 e mai più ritrovata. Barbara Iannuccelli è a fianco di Marisa Degli Angeli, la madre di Cristina, che da sempre si batte per conoscere ciò che è accaduto a sua figlia. Una ricerca che, secondo il punto di vista della legale, non viene favorita dall’uomo, Gabriele Pieri, che in questi mesi si è messo in luce per le sue apparizioni nel centro die Cesena e non solo con un cartello nel quale indica il nome della persona che secondo lui sarebbe responsabile della scomparsa di Cristina.