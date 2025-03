Fanpage.it - Caso Equalize, i difensori: “Pazzali non ha mai chiesto dossieraggi su La Russa, Renzi, Santanché o Salvini”

Si è tenuta oggi l'udienza per il riesame delle misure cautelari per Enrico Pazzali, indagato per isu vip, politici e imprenditori attraverso l'agenzia investigativa. La difesa ha negato ogni coinvolgimento nei fatti contestati e ha escluso che l'assistito fosse a conoscenza degli accessi abusivi ai data base delle forze dell'ordine, fatti invece dall'ex poliziotto Gallo e dall'hacker Calamucci.