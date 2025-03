Ilgiorno.it - Caso Equalize: i cyberspioni di via Pattari paventano minacce e intimidazioni

Milano, 19 marzo 2025 – Cyber spioni del gruppo di via: all’udienza del tribunale del Riesame sulspuntano leai presunti trafficoni indagati con l’accusa di aver raccolto dossier e report illegali (o aver ricevuto richieste in tale senso). Le preoccupazioni "Sì, temo per la sicurezza mia e della mia famiglia, pure per i lavori che ho fatto anche per la polizia giudiziaria, ho paura che qualcuno si risenta, diciamo così.". Lo ha detto, parlando coi cronisti, Gabriele Pegoraro, esperto informatico e presente all'udienza del Riesame di Milano sul. Per lui i pm chiedono gli arresti domiciliari che il gip non aveva concesso. Dopo l'udienza di oggi, mercoledì 19 marzo, sulle varie posizioni, tra le quali quella di Enrico Pazzali, presidente – autosospeso – dell’Ente Fiera di Milano, considerato il “dominus” del sistema, il Riesame si riserverà e deciderà nelle prossime settimane.