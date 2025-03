Ilrestodelcarlino.it - Case a prezzi calmierati, terreni all’asta

Il Comune di Argelato ha indetto un’asta per vendere un terreno edificabile in via Nuova nella frazione di Funo. Il terreno è diviso in quattro lotti dedicati anche all’Ers (Edilizia residenziale sociale), dunque a prezzo calmierato per favorire le giovani coppie che intendo metter su casa. È stata, quindi, indetta un’asta pubblica per l’alienazione del terreno, in un’unica soluzione, con una base d’asta per la presentazione delle offerte di 750.000 euro, che si terrà il prossimo 31 marzo con inizio alle 10 nella sala consiliare del municipio di Argelato. La scadenza per la presentazione delle buste è fissata inderogabilmente alle 12 del prossimo 28 marzo. "I quattro lotti in vendita – spiega la sindaca di Argelato, Claudia Muzic – sono lotti edificabili di proprietà del Comune di Argelato, ottenuti dall’amministrazione comunale nell’ambito di un accordo urbanistico con l’attuatore che sta realizzando interventi nell’area limitrofa.