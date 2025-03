361magazine.com - Casa Garlasco, parla il professore della perizia sul DNA

Fu lui a scagionare SempioFrancesco De Stefano,a cui venne affidata la primadel DNA trovato sotto alle unghie di Chiara Poggi. Hato dalle pagine di CorriereSera: «Sono sincero. Siccome io non ho verità in tasca inizialmente mi sono chiesto: ma davvero mi è sfuggita una cosa così grande? Sono andato a riprenderla e ristudiarla e vabbè, mi sono tranquillizzato. I risultati quelli sono e quelli restano».Attualmente è in pensione e dice che nulla dovrebbe essere cambiato: «Come fa a cambiare? Quel che è scritto è risultato durante le operazioni peritali a Genova, tra l’altro in presenza e in accordo con i consulenti di Alberto Stasi. Se ci sono quattro marcatori su 16 quelli sono. Se c’è solo il cromosoma Y c’è solo lui. E vorrei ricordare che il cromosoma Y ci dice che la persona è di sesso maschile, non ci serve a identificare chi potrebbe essere.