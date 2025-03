Iodonna.it - Casa, dignità, futuro. La Casa Internazionale delle Donne di Roma ospita un innovativo progetto di cohousing sociale per donne in difficoltà

Nasce Tetti Rossi, undi accoglienza presso la storica, che sarà inaugurato domani 20 marzo. Nel panoramadisuguaglianze sociali contemporanee, la questione abitativa rappresenta unasfide più complesse e urgenti, soprattutto per le categorie più vulnerabili della popolazione. Tra queste, per svariati motivi ci sono le, per cui spesso l‘accesso a soluzioni abitative dignitose e sostenibili è difficile. Empowerment femminile, ail Women Economic Forum X Cos’è il“Tetti Rossi” aMadri single,in uscita da percorsi di violenza domestica, lavoratrici con stipendi inadeguati rispetto al costo della vita nelle grandi città.