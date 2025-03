Carta d’Identità Elettronica | Open Day nel Weekend del 22-23 Marzo

Leggi su Funweek.it

Continua l’iniziativa degliday per il rilascio della(CIE) nel fine settimana del 22 e 232025. I cittadini romani avranno l’opportunità di richiedere il documento presso diverse sedi, con aperture straordinarie per agevolare le procedure.Sedi e orariSabato 22: saranno aperti gli uffici anagrafici dei Municipi VIII, IX, XI e XV.Municipio VIII (via Benedetto Croce, 50): 8:30 – 15:30Municipio IX (viale Ignazio Silone, Primo ponte): 8:00 – 16:00Municipio XI (via Portuense, 579): 8:00 – 14:00Municipio XV (Piazza di Saxa Rubra, 19, Prima Porta): 8:30 – 16:00Sabato 22 e domenica 23: saranno aperti gli ex Punti Informativi Turistici (PIT) di Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino, Piazza delle Cinque Lune e il punto di rilascio di via Petroselli 52.