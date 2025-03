Carri armati di Israele tornati a Gaza

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

16.55 Lo scopo delle operazioni militari condotte attualmente dalle forze armate israeliane nella Striscia diè di "espandere l'area di sicurezza e creare un cuscinetto parziale tra la parte settentrionale e quella meridionale". Secondo quanto riporta il Times di Israel le truppe israeliane hanno riassunto il controllo di metà dell'area del corridoio di Netzarim. In un video il ministro della Difesa israeliano Katz ha detto che se Hamas non libererà gli ostaggi,agirà con forze non ancora conosciute.